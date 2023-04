L’universo di Stranger Things si amplia: mentre la serie principale si avvia alla conclusione con la quinta e ultima stagione, le cui riprese inizieranno prossimamente, Netflix ha dato il via libera a una nuova serie d’animazione che verrà prodotta da Flying Bark Productions (che ha lavorato a What If…?) con Eric Robles come produttore esecutivo.

Nulla sappiamo sulla trama o l’ambientazione. I Fratelli Duffer, creatori della serie originale, hanno così commentato:

Abbiamo sempre sognato di realizzare una serie d’animazione di Stranger Things sulla scia dei cartoni animati del sabato mattina che adoravamo da piccoli. Vedere questo sogno che si realizza è meraviglioso. Non potremmo essere più entusiasti di quello che Eric Robles e il suo team hanno messo insieme – le sceneggiature e i disegni sono incredibili, e non vediamo l’ora di condividerli con voi. L’avventura continua!

Alla produzione esecutiva vi sarà anche la Upside Down Pictures dei Duffer e la 21 Laps di Shawn Levy e Dan Cohen.

Non è la prima volta che il mondo di Stranger Things viene esplorato in animazione: un anno fa, Netflix ha affidato a diversi animatori il compito di ricreare scene iconiche della serie. Potete vedere il video qui sotto:

