Stranger Things è la serie più vista in streaming nel 2022

Stranger Things, con 52 miliardi di minuti visti, è la serie più vista in streaming nel 2022 negli Stati Uniti secondo le rilevazioni compiute da Nielsen.

La cifra è la più alta mai registrata dai 2020, anno in cui il lockdown aveva contribuito a far ottenere a The Office ben 57.1 miliardi di minuti visti.

La serie dei fratelli Duffer, tuttavia, ha raggiunto il vertice della classifica con un numero di episodi di molto inferiore: solo 34 rspetto a 192.

Netflix ha già dichiarato in passato che la quarta stagione di Stranger Things è diventata la serie in inglese più vista nelle prime quattro settimane dal debutto sulla piattaforma, con un totale di 1,35 miliardi di ore viste in tutto il mondo nei primi 28 giorni.

Mercoledì si è recentemente inserita al secondo posto della classifica della piattaforma con 1,24 miliardi di ore.

Tra i programmi più visti in streaming negli Stati Uniti, al secondo posto, c’è poi NCIS con 356 puntate che hanno portato a un totale di 38.1 miliardi di minuti visti.

Al gradino più basso del podio c’è poi CoComelon, la serie per bambini he ha raggiunto quota 37,8 miliardi di minuti visti.

Tra i titoli che hanno raccolto l’attenzione degli spettatori anche la quarta stagione di Ozark, Grey’s Anatomy, Criminal Minds, Bluey, Una mamma per amica e Seinfeld.

Che ne pensate del fatto che Stranger Things sia la serie più vista in streaming nel 2022?

Fonte: Variety