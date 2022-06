Per la prima volta nella storia della serie si è deciso di dividere ladiin due Volumi e Shawn Levy ne ha spiegato il motivo.

Intervistato da The Hollywood Reporter, il regista e produttore ha ribadito:

Non pensavamo che i nove episodi sarebbero stati pronti in tempo, e abbiamo fatto aspettare il mondo abbastanza.

Levy ha sottolineato:

Abbiamo sempre saputo che se potevamo offrire i primi sette la storia si sarebbe fermata in un punto così soddisfacente e avrebbe avuto i risultati sperati, alimenterà gli spettatori per abbastanza settimane in modo da poter finire il lavoro sul Volume 2.

Shawn ha inoltre parlato dei vari metodi di distribuzione dichiarando:

Ogni streamer sta sperimentando diversi modelli. Abbiamo visto stagioni intere, streaming che meritano binge-watching come Stranger Things 1, 2 e 3. Abbiamo visto Disney+ e Hulu provare il modello a cadenza settimanale che non sembrava giusto per questo progetto. Quindi siamo felici che siamo riusciti a dare al nostro pubblico un’ampia fetta della storia e ci abbia dato il tempo di atterrare nel modo giusto finendo con forza gli ultimi due episodi e, se avete già visto, questa stagione si affida a effetti visivi di livello superiore e alla costruzione di mondi. Il Volume 2 è davvero ambiziso nella sua narrazione e abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per finire con forza.