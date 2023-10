Il produttore di Stranger Things, nonché regista di svariati episodi della serie, Shawn Levy ha partecipato come ospite all’Happy, Sad, Confused podcast.

Shawn Levy, che in questi giorni è impegnato nella promozione stampa di Tutta la luce che non vediamo, miniserie che sarà disponibile il 2 novembre su Netflix, ha ricordato con un certo divertimento il primo meeting per il casting di Winona Ryder per il personaggio di Joyce Byers in Stranger Things. Il divertimento nasce tutto dal fatto che l’attrice di Edward Mani di forbice e Dracula di Bram Stoker era del tutto all’oscuro di cosa fossero Netflix e lo streaming.

Winona ha inaugurato la nostra prima riunione – i Duffer ed io ci siamo visti per prendere un tè con lei – e ha iniziato chiedendoci: “Cos’è Netflix? Cos’è lo streaming? È come la TV ma un po’ diverso?”. È stato questo l’inizio del punto di partenza. Adoro quella donna… Ma Winona ha avuto bisogno di un po’ di spiegazioni per comprendere appieno questa nuova forma di narrazione chiamata Netflix e cosa fosse lo streaming.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: YouTube

I film e le serie imperdibili