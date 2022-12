Stranger Things: Tokyo, in arrivo un anime spin-off della serie dei fratelli Duffer

Uno degli spin-off di Stranger Things sembra sarà un anime ambientato a Tokyo.

Il progetto, secondo quanto riportato online, sarebbe in fase di sviluppo da tempo. Per ora non è stata svelata la trama della serie, ma la breve sinossi anticipa:

Un incontro con il Sottosopra si evolve in una grandiosa avventura per due fratelli gemelli che amano i videogiochi e vivono nella periferia di Tokyo negli anni ’80.

Lo show dovrebbe avere una durata totale di 6 ore e sembra sarà il primo spin-off a essere prodotto da Netflix.

I fratelli Duffer, durante il podcast Happy Sad Confused, avevano anticipato che era in fase di sviluppo uno spinoff totalmente diverso dalla serie originale, pur essendo legato al mondo di Stranger Things. A rendere differente il progetto era, secondo i due sceneggiatori e produttori, il modo in cui avrebbero raccontato quella storia.

Che ne pensate dello sviluppo dell’anime Stranger Things: Tokyo? Vi sembra un progetto interessante?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: What’s On Netflix