Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Per ora i fratelli Duffer non hanno parlato della sessualità del protagonista della storia, ma molti spettatori sono convinti che già negli episodi precedenti la sceneggiatura avesse chiarito questo aspetto della storia.

Attenzione, non proseguite la lettura se non volete spoiler sulla quarta stagione della serie!

Nelle prime sette puntate del Volume 1 ci sono alcuni momenti in cui Will sembra stia per rivelare un segreto al suo miglior amico Mike. La storia si è interrotta senza mostrare quello che il ragazzo vuole dire all’amico, ma online la teoria più diffusa è che volesse confessare i suoi veri sentimenti.

La potenziale omosessualità del personaggio sarebbe stata affrontata nella serie già nella terza stagione. Nelle precedenti puntate Will viene mostrato mentre vorrebbe tornare ad avere un rapporto con i suoi amici come in passato, quando giocavano insieme a Dungeons and Dragons. Will urla quindi a Mike che sta rovinando tutto solo perché vuole stare insieme con Undici e l’amico gli risponde indispettito ‘Undi non è stupida! Non è colpa mia se non ti piaccono le ragazze’.

Le parole del teenager fanno quindi ipotizzare che abbia capito qualcosa della vita del suo amico.

Un passaggio dello script della seconda stagione, inoltre, sembra confermare la teoria. Tra le pagine era stato scritto:

Will con la Ragazza Carina, mentre danza in modo goffo. Ma i suoi occhi non sono sulla ragazza carina. Sono su… Mike.

Il personaggio interpretato da Finn Wolfhard stava ballando con Undici.

Nella quarta stagione la giovane interpretata da Millie Bobby Brown, nel primo episodio, rivela che Will sta disegnando molto, ma non le mostra cosa, dicendo poi ‘Penso sia per una ragazza, Credo ci sia qualcuno che gli piace perché si sta comportando in modo strano’. Will esprime poi il suo entusiasmo per l’arrivo in California di Mike e porta con sé uno dei suoi disegni per darlo all’amico, senza però riuscirci, portando però la tela con sé anche quando devono andarsene di casa in tutta fretta.

Nelle scene ambientate a scuola, inoltre, il personaggio affidato a Noah Schnapp ha delle interazioni con una ragazza venendo mostrato mentre allontana la gamba quando la giovane la tocca con un piede, con una reazione poco positiva.

Per ora bisognerà attendere quindi per scoprire se i fratelli Duffer mostreranno un coming out di Will, svelando che è gay o si tratta solo di un’ipotesi non fondata.

Fonte: ScreenRant