In occasione dello Stranger Things Day, il celebre graphic designer Kode Abdo, AKA BossLogic, ha condiviso su Twitter una serie di artwork crossover in cui gli amatissimi (o detestatissimi nel caso dei villain) personaggi della serie TV targata Netflix sono ritratti e ritratte come degli X-Men.

Potete ammirarli direttamente qua sotto!

Stranger Things X-men

Stranger Things X-men

Stranger Things X-men

Stranger Things X-men

Stranger Things X-men

Stranger Things X-men

Stranger Things X-men

Stranger Things X-men



























Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di questi accostamenti e quanto attendete il ritorno della popolare serie dei fratelli Duffer su Netflix? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Boss Logic su X

