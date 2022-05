Ladiarriverà il 27 maggio su Netflix e, interpretata da Sadie Sink, avrà un ruolo molto centrale.

Il produttore e regista Shawn Levy ha dichiarato che l’attrice ha avuto del materiale grandioso a disposizione, in particolare nella quarta puntata che ha descritto come un “Inno a Max”.

Il filmmaker ha aggiunto:

Per me questo è uno dei superpoteri dei fratelli Duffer. Hanno un piano. Lo hanno sempre, ma osservano sempre e lo sistemano in base alla performance degli attori. Ad esempio Joe Keery, Steve Harrington, aveva una parte prevista per un episodio. Poi è diventata una presenza nella prima stagione. Poi è diventato uno dei protagonisti di un franchise composto da più stagioni. Perché? Perché Joe Keery ha dimostrato la sua bravura.

Sadie Sink ha invece raccontato:

Max nella quarta stagione è un po’ più vicina a come era nella seconda stagione, perché aveva innalzato le difese un po’ essendo la nuova arrivata. Nella terza si era un po’ rilassata e abbiamo visto una versione di Max più divertente e a suo agio. Ma nella quarta è tornata ai modi che aveva in precedenza, ma a un altro estremo. L’ha portato a un livello superiore. Sembra qualcosa di già visto, ma in realtà spezza il cuore nel vederla, è come se le avessero risucchiato via la vita.