Legendary Entertainment si è assicurata una licenza esclusiva per i diritti cinematografici e televisivi live-action per Street Fighter, l’iconico franchise picchiaduro di Capcom.

Tutti i progetti saranno co-sviluppati e prodotti in collaborazione con Capcom, incluso il lungometraggio in fase di sviluppo. Non sono stati annunciati ne cast ne ulteriori dettagli.

Dal lancio dell’iconico franchise nel 1987, Street Fighter ha venduto più di 49 milioni di unità in tutto il mondo, diventando uno dei franchise di videogiochi più famosi e con il maggior incasso di tutti i tempi, amato da pubblico e critica. Il prossimo capitolo della serie, Street Fighter 6, è previsto per il 2 giugno 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e PC tramite STEAM.

Cosa vi aspettate dai film e dalle serie tv di Street Fighter prodotti da Legendary? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline