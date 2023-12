Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast, Shannen Doherty è tornata a parlare della sua esperienza con la serie Tv Streghe e dei ben noti attriti avuti con Alyssa Milano, dei malumori che hanno portato alla morte del suo personaggio nella terza stagione dello show.

A dialogare insieme a lei nel podcast c’è anche Holly Marie Combs, l’altra protagonista di Streghe insieme ad Alyssa Milano e Shannen Doherty che, dalla quarta stagione, venne rimpiazzata da Rose McGowan.

Durante la lavorazione della prima stagione di Streghe, Holly Marie Combs aveva subito un intervento chirurgico per un tumore uterino, fatto, questo, che aveva causato una temporanea interruzione delle riprese. Racconta Shannen Doherty che quando cercò di andare a visitare la collega in ospedale, incontrò resistenza da parte di Milano che di sua madre, Lin Milano.

Ho aspettato 24 ore dopo il tuo intervento per venirti a trovare, e poi non è stato nemmeno facile per me entrare. Mi stavano dicendo che non potevo nemmeno entrare, Alyssa e da sua madre.

Fu questo l’incidente che inaugurò una relazione tesa fra le due che perdurò per tutta la seconda stagione, portando Doherty a vivere notti piene di lacrime.

Shannen Doherty, rivolta a Holly Marie Combs, continua raccontando:

Ricordo che mi hai mandato un messaggio dicendomi “Amica, verrai a trovarmi in ospedale?”. Potevo percepire il tuo dolore nel sentire che ti avevo abbandonata. Ma sentivo anche la mia rabbia per la situazione di non poterti venire a trovare per come una specie di famiglia sia intervenuta causando una sorta di strana separazione tra noi due che poi è continuata per tutta la seconda stagione, in cui credo di aver pianto ogni singola notte della lavorazione stagione 2.

Un anno fa, Alyssa Milano ammetteva di sentirsi in colpa per i problemi passati con Shannen Doherty durante la lavorazione di Streghe assumendosi la responsabilità delle sue azioni. Ha anche aggiunto che ora il suo rapporto con la ex-collega è cordiale e che la rispetta come attrice (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

FONTE: Let’s Be Clear with Shannen Doherty