Shannen Doherty ha spiegato, in un nuovo episodio del suo podcast Let’s Be Clear, perché non rimpiange di non essere apparsa nell’episodio finale di Streghe.

L’interprete di Prue ha sottolineato:

Lo rimpiango in un senso, ovvero per i fan. Ma non lo rimpiango per me, perché ero così incredibilmente distrutta dall’essere stata licenziata che penso, anche dopo vari anni, che se fossi arrivata su quel set avrebbe rimesso tutto in moto per me. E mi avrebbe distrutto ancora una volta.

Doherty era stata licenziata al termine della terza stagione e nel suo podcast aveva spiegato che il motivo del suo addio allo show era stato legato a un ultimatum dato da Alyssa Milano ai produttori, a cui aveva chiesto di scegliere tra loro due.

Milano aveva poi commentato dichiarando che Shannen e Holly Marie Combs, che era apparsa nel podcast condividendo i retroscena di quanto accaduto sul set, stavano facendo “revisionismo storico”, ma le due attrici avevano ribadito sostenendo che stavano riportando la loro esperienza e dicendo la verità, non quello che gli altri vorrebbero.

Che ne pensate dei commenti di Shannen Doherty sull’episodio finale di Streghe? Avreste voluto rivedere Prue nella serie?

Fonte: Let’s be Clear