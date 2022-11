Il profilo Twitter dello Studio Ghibli ha condiviso un’altra immagine con cui anticipa la collaborazione con Lucasfilm e, questa volta, viene ritratto Hayao Miyazaki con una statuina di Grogu.

Il maestro dell’animazione non è ritratto in modo chiaro, ma è chiaramente riconoscibile sullo sfondo dello scatto.

Il nuovo tweet sembra suggerire che i due studios abbiano collaborato in occasione di Star Wars Zen – Grogu and Dust Bunnies, il misterioso titolo apparso nella lista delle uscite di Disney+ con una data prevista per il 12 novembre.

Il cortometraggio, come suggerisce il titolo, ha come protagonista Grogu e il simpatico personaggio, conosciuto anche come Baby Yoda, sembra sarà alle prese con un cumulo di polvere.

L’altra ipotesi che i maestri dell’animazione giapponese siano al lavoro su uno dei cortometraggi della seconda stagione di Star Wars Visions, in arrivo sugli schermi nel 2023.

Le prime due stagioni di The Mandalorian, invece, sono attualmente disponibili in streaming su Disney+. La stagione 3 arriverà a febbraio 2023.

Che ne pensate della foto che ritrae Hayao Miyazaki e Grogu? Lasciate un commento!

Fonte: TheWrap