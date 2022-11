Lo Studio Ghibli e la Lucasfilm stanno lavorando assieme a un progetto. La notizia è questa: non ci sono altri dettagli o informazioni, solo un breve video pubblicato dall’account Twitter dello studio d’animazione co-fondato da Hayao Miyazaki.

Di cosa potrebbe trattarsi? È facile far volare la fantasia verso fantomatici adattamenti live-action di classici animati di Miyazaki, ma è altamente improbabile. Quello che viene da pensare è in realtà che sia progetto legato a Star Wars commissionato a Ghibli: la seconda stagione di Star Wars: Visions conterrà, come la prima, episodi realizzati da vari studi d’animazione in giro per il mondo, e uno di questi potrebbe essere stato creato proprio dallo studio giapponese. Oppure, può anche darsi che venga annunciato qualcosa di ancor più ambizioso, come una nuova serie animata dell’universo di Star Wars, oppure qualcosa di più contenuto come un cortometraggio.

Vi terremo aggiornati!