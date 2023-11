Uno studio realizzato da Project Unloaded ha mostrato una diminuzione della presenza delle armi in TV. Lo studio ha preso come riferimento 4 grandi network americani nel periodo autunnale. Confrontando autunno 2022 e autunno 2023 è emerso come l’anno scorso ci fossero 25 episodi contenenti armi, mentre quest’anno solo 15. Project Unloaded ha concluso che le cause sono probabilmente da far risalire anche agli scioperi degli ultimi mesi.

Lo studio ha anche analizzato le reazioni del pubblico alla presenza di armi in TV. Ciò che è emerso è che gli show con presenza di armi primeggiano al 76% nella loro fascia oraria, mentre quelli senza armi al 96%. Questo dimostrerebbe che il pubblico preferisce spettacoli senza armi.

Naturalmente il dibattito sulle armi è molto forte e presente negli Stati Uniti, in cui la violenza reale causata dalle pistole è un problema serio. Forse questo studio porterà i network a cambiare la loro strategia e a prediligere show meno violenti? Voi cosa ne pensate?

