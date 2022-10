La stagione 4 della serie Succession si svolgerà anche in Norvegia e, grazie al produttore Scott Ferguson, sono state svelate nuove anticipazioni.

Tra le star coinvolte nei ciak ci saranno Alexander Skarsgård nel ruolo di Lukas Mattsson, personaggio che porterà i membri della famiglia Roy all’estero, Nicholas Braun e Sarah Snook.

Tra le location utilizzate ci sono quindi l’Atlantic Ocean Road mostrata recentemente nel film No Time to Die, la Romsdalen Gondola e il lussuoso Juvet Landscape Hotel, situato vicino al fiordo Geiranger.

Ferguson ha dichiarato:

Il produttore ha sottolineato:

Ferguson ha poi svelato che sono andati alla ricerca delle location giuste, ottenendo immediatamente il sostegno di HBO e iniziando a delineare il piano necessario per le riprese in collaborazione con gli autori:

Parlavo con loro in modo di avere un senso della direzione che stavano prendendo. Poi sono venuto un paio di volte a Londra e ho trascorso del tempo con loro durante lo sviluppo, iniziando a sentire a cosa pensavano e provando a capire che tipo di location stavano cercando, in linea con gli eventi raccontati.

Il produttore ha promesso inoltre che gli spettatori otterranno quello che amano di Succession anche nella quarta stagione:

Inizia con il sostegno di HBO, che ci appoggia e crea un ambiente dove Jesse e il team di sceneggiatori hanno la possibilità di assumersi dei rischi dal punto di vista creativo. Usiamo il lato della produzione per aiutarli, tutti hanno la libertà per fare il proprio lavoro. E penso che sia uno dei motivi per cui la serie funziona su così tanti livelli: la scrittura, la regia, la troupe. Nessuno ha paura di provare qualcosa che non ha provato in precedenza.