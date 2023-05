Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Succession si è concluso con la stagione 4 e l’episodio finale ha portato al suo epilogo anche la corsa per la guida di Waystar-Royco.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto nella puntata intitolata With Open Eyes.

Shiv, dopo aver a lungo lavorato con Lukas Matsson per concludere l’acquisizione da parte di GoJo, ha deciso di schierarsi con i fratelli. Matsson, infatti, stava parlando con altre persone per il ruolo di CEO dell’azienda, tra cui Tom Wambsgans. Dopo averlo scoperto, Shiv e i fratelli hanno unito le forze nel consiglio di amministrazion con lo scopo di bloccare l’accordo e dare il potere a Kendall.

Al momento del voto, tuttavia, l’unità è andata in mille pezzi. Shiv non ha pensato che Kendall fosse all’altezza della situazione e ha espresso i suoi dubbi. Kendall si è così spaventato, dimostrando ai fratelli di non essere in grado di avere il ruolo di CEO. Il passaggio della Waystar-Royco a GoJo è quindi stato approvato con 7 voti a favore e 6 contrari.

I tre fratelli hanno riceevuto una somma di denaro consideravole, ma Kendall non è riuscito a ottenere ciò che desiderava più di ogni cosa. Tom, il marito di Shiv, è stato quindi scelto come CEO di Waystar-Royco da Lukas.

Che ne pensate di quanto accaduto nell’episodio finale di Succession? Siete d’accordo sulle scelte prese?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook