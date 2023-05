Matthew Macfayden ha commentato il finale di Succession parlando della coppia composta da Tom Wambsgans e Shiv Roy, interpretata da Sarah Snook.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Dopo quattro stagioni è stato proprio Tom a diventare CEO di Waystar Royco dopo l’acquisizione compiuta da Lukas Matsson.

Il rapporto tra Tom e la moglie, inoltre, era da tempo complicato, in particolare dopo che l’uomo aveva avvisato Logan (Brian Cox) che i suoi figli stavano tramando contro di lui.

Shiv, inizialmente, decide di sostenere Kendall come CEO, ma cambia poi idea, “tradimento” che diventa essenziale per il passaggio a Matsson e alla nomina di Tom.

Nelle ultime scene della serie si vedono quindi i due coniugi mentre se ne vanno insieme in macchina e Shiv prende la mano di Tom, pur senza particolare trasporto emotivo.

Macfayden ha ora ammesso che non ha pensato al futuro della coppia, come ha spiegato a Variety:

Non ci ho pensato affatto, se devo essere onesto. La storia si è fermata nella mia testa.

L’attore non ha nemmeno pensato a come potrebbe agire Tom ora che ha il controllo dell’azienda:

No, ci ho pensato forse di sfuggita. Ma per me la storia si è conclusa con l’ultima immagine. Quella, nella mia testa, è la fine.

Il creatore dello show, Jesse Armstrong, ha invece sostenuto che probabilmente Shiv ha ancora qualche possibilità di agire e un qualche tipo di controllo sull’azienda, non avendo così vinto e nemmeno persa nella lotta per il potere.

Che ne pensate? Cosa potrebbe accadere nel futuro di Tom e Shiv dopo la fine di Succession?

Fonte: Variety