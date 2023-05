Il regista Mark Mylod ha commentato l’episodio finale di Succession spiegando che si è avvicinato alla serie come se fosse una tragedia.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sull’epilogo dello show.

Nella puntata Shiv si rende conto che Matsson non è stato leale nei suoi confronti e ha progettato il futuro dell’azienda senza dirle nulla, situazione che la porta ad allearsi con i fratelli. Nell’episodio c’è quindi una scena ambientata nella cucina della madre dei potenziali eredi di Logan Roy che mostra i protagonisti mentre ridono e scherzano insieme, decidendo che Kendall dovrebbe essere il prossimo CEO. La situazione è però destinata a precipitare poco dopo.

Mylod ha dichiarato:

C’era una strana tensione emotiva. Il contrappunto a questo elemento è stata la bella scena che abbiamo intitolato ‘Un Pasto adatto a un re’, in cui c’è quel senso di innocenza riconquistata. I ragazzi si comportano come tali, a prescindere da tutto il resto. Tutto sembrava possibile, eppure…

Il regista ha proseguito:

Ho sempre pensato alla serie come una tragedia. Per questo motivo ogni momento di speranza è così crudele, perché stiamo solo aspettando che qualcosa cambi e che venga esposta la loro vera natura. Per spezzarti di nuovo il cuore.