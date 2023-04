La scena più importante dell’episodio 3 della stagione 4 di Succession è stato girato con un unico piano sequenza della durata di 27 minuti.

Il regista Mark Mylod e Kieran Culkin hanno rivelato a The Wrap alcuni dettagli del dietro le quinte dei momenti in cui viene mostrata la sconvolgente morte di uno dei protagonisti.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto.

In Connor’s Wedding i figli di Logan Roy (Brian Cox) ricevono una terribile telefonata da parte di Tom che li informa della morte del padre.

Mylod ha spiegato:

Pianificando quelle inquadrature, mi sembrava che la telecamera fosse quasi voyeuristica in modo sadico. Doveva rimanere realmente vicina senza in un certo senso perderli di vista perché ogni volta che ci allontanavamo dai fratelli sembrava che li liberassimo dal senso di colpa. Quindi abbiamo lavorato all’idea di come avremmo potuto mantenere l’azione il più fluida possibile in modo che perseverasse.