Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Jesse Armstrong ha commentato gli eventi al centro dell’episodio 4×08 di Succession, intitolato America Decides.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni.

La puntata si svolge durante la notte delle elezioni, mostrando la lotta per la presidenza del democratico Daniel Jimenez e del repubblicano Jeryd Mencken.

Roman (Kieran Culkin) e Shiv (Sarah Snook) sperano in due diverse vittorie, mentre Kendall (Jeremy Strong) è combattuto.

Roman parla apertamente del suo desiderio di sostenere Mencken, che ha promesso di bloccare l’accordo GoJo se otterrà il sostegno di ATN. Shiv dice ai fratelli che non è d’accordo con le politiche di estrema destra di Mencken, ma non rivela che sta complttando con Lukas Matsson (Alexander Skarsgard) per far andare in porto l’accordo.

Quando 100.000 voti vanno a fuoco in un seggio di Milwaukee, la serie sottolinea quanto sia facile manipolare un’elezione da parte di chi è al potere. Tom (Matthew Macfayden) ha il controllo e deve decidere se assegnare il Wisconsin a Mencken nonostante i voti mancanti, probabilmente a favore di Jimenez.

Armstrong ha dichiarato:

La tensione al cuore dell’episodio si basa sui diversi istinti politici delle persone, dei loro interessi professionali, dei loro interessi per quanto riguarda la società, in questo modo davvero diretto. E abbiamo avuto alcuni grandiosi consiglieri politici che ci hanno aiutato a trovare un modo per delinare questa particolare situazione, l’incendio che accade nella puntata.

Nell’episodio Shiv compie un errore da principiante mentendo ai fratelli e venendo scoperta da Kendall.

Sarah Snook ha spiegato:

Shiv sta nascondendo le sue motivazioni, ma è lo stesso che sta facendo Roman. Lui dice: ‘Voglio che Mencken vinca in modo da avere il potere. Posso essere CEO. Posso essere in cima’. Ricordiamoci che lei non è altruista, ma crede nella democrazia e nel fatto che i dittatori non dovrebbero essere presidenti.

Armstrong ha infine parlato dei punti di contatto tra finzione e realtà:

Alle volte, quando ne parlavamo, dicevamo: ‘Sembra reale?’. E pensi: ‘ Wow’. Nella prima repubblica, e poi negli anni ’60, nel 2000 e nel 2016, questi momenti in cui i risultati delle elezioni erano davvero incerti continuavano ad esserci negli Stati Uniti, quindi sembrava legittimo averne un altro.

Che ne pensate delle divisioni politiche nella famiglia Roy mostrate nell’episodio 4×08 di Succession?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline