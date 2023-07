Alan Ruck, dopo la nomination agli Emmy 2023, ha parlato di Succession, svelando cosa pensa sia successo a Connor dopo la fine della serie.

L’attore, parlando del suo personaggio, ha dichiarato:

Penso che Connor sia stato felice per un po’. Credo che lui e Willa lo siano stati e poi le nuvole rosa si siano dissolte piuttosto velocemente. Alla fine della serie è davvero ovvio che non è felice dell’idea che potrebbe non andare in Slovenia. Stava contando sul fatto che lui se ne andasse.

Alan ha aggiunto:

Non so quanto dureranno. Ma hanno avuto quel piccolo momento che nessun altro di loro ha avuto. L’intera famiglia è un disastro per quanto riguarda le relazioni.

Ruck ha inoltre spiegato quali elementi ama di Connor:

Lui è leale. Ama la sua famiglia e sa che loro sono realmente incapaci di amarlo. Dicono ‘Connor, sì gli vogliamo bene’. Ma pensano sia un idiota, lo mettono da parte e sono così impegnati con il proprio ego. Non sono realmente in grado di amare qualcuno. Amare le perone non era utile a Logan, quindi non l’ha fatto. E penso che sia lo stesso per Kendall, Roman e Siobhan. Sono semplicemente freddi. A loro manca quell’elemento legato all’amore. Forse Roman ne ha un po’.

