Il primo episodio della stagione 4 di Succession ha ottenuto 2,3 milioni di spettatori nella serata di domenica sugli schermi di HBO e delle relative piattaforme, come svelato dalle statistiche riguardanti gli ascolti condivise dall’emittente.

Il dato è un positivo +62% rispetto al debutto del capitolo precedente, arrivato a quota 1,4 milioni di spettatori nell’ottobre 2021.

La première rappresenta inoltre una crescita del 33% rispetto al season finale della terza stagione, arrivato a 1,7 milioni. La media di visualizzazioni delle puntate precedenti era stata di 7,2 milioni per puntata.

HBO ha inoltre sostenuto che tutte le stagioni precedenti, in attesa della messa in onda della quarta stagione, hanno aumentato di ben quattro volte i propri dati di ascolto rispetto a quanto accaduto nella settimana precedente.

Succession si inserisce così alle spalle di House of the Dragon, The Last Of Us ed Euphoria per quanto riguarda gli ascolti, ma prima del debutto della seconda stagione di The White Lotus, fermatosi a 1,9 milioni.

Fonte: Deadline