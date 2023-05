Succession ha ottenuto un nuovo record di ascolti in occasione dell’episodio finale della serie.

La puntata intitolata With Open Eyes è stata infatti vista da 2,9 milioni di spettatori sintonizzati su HBO e in streaming su MAX.

Il risultato ha quindi permesso allo show di superare il primato precedente, ottenuto con la sesta puntata che era arrivata a quota 2,75 milioni di spettatori.

Succession esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del mogul dei media Logan Roy (Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck).

Nella quarta stagione, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l’affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

