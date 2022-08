Brian Cox, ospite dell’Edinburgh TV Festival, ha dichiarato di essere convinto che Logan Roy, il suo personaggio in Succession, lo odierebbe, tuttavia, lui lo ama e rispetta.

L’attore ha spiegato che, pur essendo ottimista, condivide con il protagonista della serie un “profondo disappunto nell’esperienza umana”.

Cox ha spiegato:

Brian ama però il ruolo:

A differenza di Trump o Murdoch, si è fatto da solo. Ha avuto successo senza l’aiuto di nessuno. Lui è un misantropo, in un certo senso è infelice e la sua maledizione è che ama i suoi figli. Nel tempo ho imparato ad avere un enorme rispetto per lui anche se è l’antitesi di chi sono.

La star di Succession ha quindi aggiunto:

Gli sceneggiatori hanno nove mesi per preparare gli script e di solito li riceviamo due giorni prima delle riprese. Penso di avere qualcosa riguardante l’imparare le battute. Molte persone non capiscono gli attori, ed è comprensibile perché siamo folli, ma in realtà non capiscono il lavoro che devono fare, ed è duro.