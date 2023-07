Succession ha infranto i record con le nomination ottenute in occasione degli Emmy 2023, in particolare grazie alla categoria dedicata alla miglior interpretazione maschile in una serie drammatica che vedrà uno contro l’altro Brian Cox, Kieran Culkin e Jeremy Strong.

Attualmente le vittorie della serie agli ambiti premi sono 13, a fronte di 48 candidature.

La serie, in occasione dell’ultima stagione, ha replicato il record di 14 candidature tra gli attori in un unico anno.

Tra gli interpreti in corsa per un’ambita statuetta ci sono infatti anche Sarah Snook come Attrice Protagonista, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Alexander Skarsgård e J. Smith-Cameron tra gli interpreti non protagonisti, a cui si aggiungono James Cromwell, Arian Moayed, Hiam Abbass, Cherry Jones e Harriet Walter tra le fila delle guest star.

Succession ha ottenuto un incredibile totale di 27 nomination grazie alla quarta, e ultima, stagione.

