Le riprese della stagione 4 di Succession sono ufficialmente iniziate.

HBO ha confermato l’inizio della produzione delle nuove 10 puntate.

La tv via cavo ha annunciato:

Nella quarta stagione di dieci episodi, la vendita di Waystar Royco al visionario della tecnologia Lukas Matsson si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita sismica provoca della rabbia esistenziale e divisioni in famiglia tra i Roy mentre immaginano come sarà la loro vita dopo che l’accordo sarà completata. Una lotta per il potere inizia mentre la famiglia pondera un futuro in cui il loro potere culturale e politico è severamente ridotto.