Jeremy Strong non usciva dal suo personaggio della serie Succession, Kendall Roy, nemmeno quando doveva andare in bagno.

A rivelare fino a che punto si spingesse il metodo scelto dall’attore per il suo approccio alla recitazione è stato Bowen Yang, che fa parte del cast di Awkwafina Is Nora From Queens, durante il podcast Las Culturistas.

L’attore ha raccontato:

La recente stagione di Nora From Queens è stata girata nello stesso studio dell’ultima di Succession. Gli uffici della produzione erano piuttosto vicini a dove veniva girata Succession e, come sappiamo, Jeremy Strong è un attore che segue il metodo. A un certo punto Jeremy è entrato nell’ufficio della produzione di Nora From Queens e ha detto: ‘Scusatemi, dove è il bagno?’. E qualcuno nell’ufficio ha risposto: ‘Sì, è alla fine del corridoio, a sinistra’. Lui ha replicato ‘Grazie mille’ e se ne è andato.

Yang ha proseguito ricordando:

Quindi Jeremy se ne è andato. Passano 10 minuti e l’assistente alla produzione di Succession arriva nell’ufficio e ci chiede: ‘Ciao, Jeremy è passato di qui?’. E hanno risposto: ‘Sì, era qui, è andato in bagno.’. E allora l’assistente dice: ‘Vi ha chiesto dove era? Jeremy è venuto qui a chiedervi dove era il bagno?’. E hanno risposto: ‘Sì, perché?’. La risposta dell’assistente è stata: ‘Oggi ha una scena in cui deve chiedere a qualcuno dove è il bagno’. Penso che sia una questione legata al metodo portata a un livello così ridicolo al punto che deve essere in vena di scherzare.

Che ne pensate del metodo usato da Jeremy Strong per rimanere nel personaggio di Kendall Roy sul set di Succession?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline