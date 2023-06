Il creatore di Succession, Jesse Armstrong, ha svelato di essersi spaventato quando Jeremy Strong ha provato a improvvisare un finale alternativo per la storia di Kendall durante le riprese dell’ultima puntata della serie.

Non proseguite con la lettura se non avete ancora visto la puntata!

Jeremy ha infatti provato a saltare nell’Hudson River, momento non previsto nello script. Armstrong ha ora dichiarato:

Ero terrorizzato. Ero spaventato all’idea che potesse cadere e farsi male. Non sembrava come se stesse per saltare. Ma dopo che si è arrampicato su quella barriera… Quando riprendi, ci sono generalmente molte valutazioni per la sicurezza e la salute del cast, e quello non era il nostro piano per quella giornata.

Lo showrunner ha infatti spiegato che non avevano prevista alcuna misura di sicurezza:

Il creatore di Succession ha inoltre spiegato che, a differenza dell’attore, non è convinto che Kendall avrebbe provato a uccidersi dopo che ha perso il controllo dell’impero di famiglia a causa del tradimento della sorella Shiv, che ha permesso l’acquisizione da parte di JoJo e ha fatto ottenere in questo modo il ruolo di CEO a suo marito, Tom.

Per me, no. Penso che per me, Kendall, alla fine, sia privo persino della libertà di determinare quello che gli accade nel corso della vita. Il nome e il benessere intorno a lui – per molti noi, ovviamente, sembra straordinariamente fortunato, e lo è. Ma credo che ci sia una certa tragedia in un nome reale, nell’avere un enorme nome prestigioso nel settore del lavoro, nell’essere un Disney o un Windsor, o qualsiasi altro nome simile, e non può mai fuggire. E uno dei modi in cui non può fuggire è avere quella specie di bolla di protezione intorno a lui… Anche se stesse pensandoci, non penso potrebbe mai accadergli. E, per me, quello non è il modo in cui avviene la storia di questo tipo di persone.