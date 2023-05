Jesse Armstrong, parlando del finale di Succession, ha svelato di essere convinto che in futuro non riuscirà mai a scrivere qualcosa all’altezza della serie che si è conclusa dopo quattro stagioni.

Il creatore del progetto con star Brian Cox, ha inoltre spiegato che non ha provato tristezza all’idea di concludere la storia non appena ha capito in che modo avrebbe dovuto procedere la narrazione.

Armstrong, in una featurette condivisa da MAX, ha infatti sottolineato:

Sembra davvero perverso concluderla, perché è stata davvero significativa. Amo questo cast. Amo lavorare con la troupe e con i miei colleghi sceneggiatori. Ho vissuto alcuni dei momenti più felici della mia carriera trascorrendo il tempo a scrivere la serie e a lavorare con gli autori. Mi piace l’atmosfera in stile famiglia che circonda lo show e le relazioni che abbiamo. Ma una delle poche cose su cui posso essere realmente duro credo sia proteggere la serie e la sua integrità.

Jesse ha quindi ammesso:

Non credo che potrò mai scrivere di nuovo qualcosa di così buono, perché ho la sensazione che si tratti di un’arena in cui sono così interessato e il gruppo di persone con cui ho realizzato la serie era così pieno di talento.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate da Jesse Armstrong dopo la serie Succession?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline