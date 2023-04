Kieran Culkin ha svelato che aveva fatto l’audizione per il ruolo del Cugino Greg in Succession prima di ottenere la parte di Roman Roy.

L’attore, intervistato da Variety, ha svelato che i produttori gli avevano chiesto inizialmente di leggere i dialoghi del ruolo poi affidato a Nicholas Braun.

Kieran ha raccontato:

Mi hanno mandato a leggere per Greg, e sapevo che non ero Greg. Ho letto il primo elemento e sapevo che semplicemente non era adatto a me. Quello che è divertente è che ho pensato la scrittura fosse abbastanza buona dopo 10 pagine e ho continuato a leggere, cosa che normalmente non faccio. Poi è entrato in scena Roman e dice: ‘Ehi, ehi, coglioni’ e ho pensato fosse divertente, e ho proseguito con la lettura.