Kieran Culkin ha affrontato un mistero legato al pilot di Succession: la scomparsa di due personaggi apparsi e di cui non si hanno più avuto notizie.

Nella prima puntata, infatti, apparentemente sono presenti la moglie e il figlio di Roman. Kieran ha però chiarito:

Non è suo figlio. Non è nemmeno sua moglie. Nel pilot, e dopo che è stata approvata la produzione della serie, si capisce che è la sua fidanzata e ha avuto un figlio. Nell’episodio indosso la mia vera fede nuziale. Ero entusiasta all’idea di avere un figlio e aveva circa 7-8 anni.

Culkin ha quindi commentato la loro “scomparsa” ammettendo:

È stato un po’ deludente, ma penso che l’idea fosse che avrebbero avuto un po’ più di libertà nel portare in scena il personaggio. Mi avevano detto, ancora prima delle riprese del pilot, che si poteva avere dei dubbi sulla sessualità di Roman, e che non sappiamo bene cosa sia. Ma ci ho pensato e mi chiedevo: ‘Ok, ma sono sposato e ho figli?’. Stavano provando a valutare l’idea che lei fosse in qualche modo consapevole e che lui avesse un qualche tipo di problema dal punto di vista sessuale per quanto riguarda la monogamia, e potrebbe essere più fluido, ma non si sapeva ancora.