Succession terminerà con la stagione 4 e Nicholas Braun, interprete del cugino Greg, ha condiviso la sua reazione.

Intervistato da The Hollywood Reporter, l’attore ha ammesso:

Ci stavamo aspettando la possibile conclusione mentre stavamo girando lo show, ma non ci credi fino a quando Jesse non lo dice. Siamo tutti piuttosto dispiaciuti.

Braun ha aggiunto:

Nicholas ha quindi svelato se si aspettava l’epilogo della storia del suo personaggio:

Avevamo un’idea. Nessuno aveva letto gli script prima che ci arrivassero. Per il tavolo di lettura ci è stata data una bozza, quindi non sapevamo esattamente come sarebbe finita. In ogni caso il finale è infuocato.