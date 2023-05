Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il penultimo episodio della serie Succession, Church and State, ha svelato un dettaglio della vita di Logan Roy, il personaggio interpretato da Brian Cox.

Non proseguite con la lettura se non volete spoiler!

Nella seconda stagione Kendall, volendo causare problemi tra il padre e Rhea Jarrell, aveva suggerito di nominare Rose, la sorella di Logan, durante la celebrazione dei 50 anni di carriera di Logan. Il nome di Rose aveva infatti scosso emotivamente Logan ed Ewan gli aveva detto che la sua morte non era colpa sua, tuttavia nella serie non si rivelavano i dettagli di quanto accaduto.

Nella puntata andata in onda poche ore fa, durante il funerale di Logan, Ewan Roy svela quello che è successo. Logan era stato mandato a studiare in una scuola privata, ma non stava fisicamente bene e non voleva restare, convincendo poi i suoi genitori a portarlo a casa. Dopo il ritorno a casa di Logan, la piccola Rose ha contratto la poliomielite ed è morta. Logan si è quindi convinto che fosse colpa sua, pensando di aver portato da scuola il virus che ha ucciso la sorella e che sarebbe ancora viva se fosse rimasto lì. La morte di Rose lo ha segnato molto, portando con sé a lungo il senso di colpa.

