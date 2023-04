Il poster della quarta stagione di Succession conteneva un indizio riguardante la morte mostrata nell’episodio 3.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

L’immagine promozionale, infatti, ritraeva tutti i personaggi e sopra di loro appariva un aereo.

Nella puntata Logan Roy, interpretato da Brian Cox, perde la vita proprio mentre è in volo con destinazione la Svezia, dove doveva stringere un accordo di affari mentre i membri della sua famiglia stanno partecipando al matrimonio di suo figlio Connor (alan Ruck).

Ecco l’indizio che era presente nel poster:

Sarah Snook, mentre era ospite del talk show di Jimmy Fallon, aveva confermato che il poster aveva degli indizi riguardanti gli eventi al centro della stagione:

Ma penso che non saprete nulla fino a quando non vederete. C’è una cosa che, quando inizierà ad andare in onda la stagione, potrebbe essere legata a questo momento in particolare.