Jai Courtney ha interpretato Captain Boomerang nei film dedicati alle avventure della Suicide Squad e l’attore ha rivelato che vorrebbe assistere a un ritorno del personaggio in una serie tv.

Su HBO Max ha avuto un’ottima accoglienza Peacemaker, la serie spinoff di The Suicide Squad: Missione Suicida ideata dal regista James Gunn, e l’attore spera venga realizzato un progetto analogo.

Courtney ha dichiarato:

Quella specie di regno della tv in streaming ora è realmente eccitante e penso che esplorare qualcosa del genere, con un formato più lungo e con un po’ più di spazio, sarebbe davvero fantastico. Ho un paio di idee a cui sto pensando e penso funzionerebbero per un personaggio come Captain Boomerang perché è così divertente. Penso sarebbe realmente fantastico avere delle storie legate al passato e alla natura di come si inserisce nel mondo DC.

Jai ha inoltre ribadito:

Dubito attualmente che ci siano progetti per un film che lo veda protagonista. Ma sarebbe fantastico: è uno di quei ruoli che vorrei poter interpretare più e più volte. Lo trovo così divertente e, in un certo senso, per me, è un po’ troppo facile. Ma penso ci sia un incredibile potenziale per divertirsi con qualcosa di quel tipo e potremmo spingerci oltre i limiti di ciò che è possibile. Sto semplicemente aspettando una telefonata dalla Warner Brothers per scoprire se vogliono che indossi di nuovo quella giacca. Sarei più che felice di accontentarli.