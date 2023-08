Suits continua a battere record di ascolti quattro anni dopo il finale di serie su USA Network. La serie ha infatti battuto il suo stesso record Nielsen per la seconda volta consecutiva come serie non originale più vista in assoluto in streaming.

Nella settimana tra il 10 e il 16 luglio, Suits è stata vista per 3.7 miliardi di minuti su Netflix e Peacock (è disponibile su entrambe le piattaforme), ovvero 24 milioni di minuti in più rispetto alla settimana precedente. Complessivamente, la serie ha accumulato 12.8 miliardi di minuti visualizzati in quattro settimane, dal 19 giugno al 16 luglio, e attualmente è la tredicesima serie più vista in una settimana.

Per fare un confronto, la serie originale più vista nella stessa settimana è stata Avvocato di difesa, con 1.3 miliardi di minuti visualizzati su Netflix, seguita da Jack Ryan con 1.1 miliardi visualizzati su Prime Video.

Il grande boost è arrivato il 17 giugno, quando Suits è uscito su Netflix con tutte e 9 le stagioni (già presenti nel catalogo Peacock) e ha segnato un primo record come serie acquisita più vista in streaming. Settimana dopo settimana i dati sono cresciuti (verosimilmente perché il pubblico ha proseguito nella visione delle varie stagioni, facendo binge watching).

E proprio nei giorni del ritrovato successo di Suits in streaming, uno degli sceneggiatori della serie rivela in un editoriale sul Los Angeles Times di ricevere compensi residuali bassissimi per il suo contributo. Nel pezzo, Ethan Drogin spiega di aver ricevuto solo 259 dollari di compenso residuo nell’ultimo trimestre per aver scritto l’ottavo episodio della prima stagione della serie:

259,71 dollari: ecco quanto mi ha fruttato nell’ultimo trimestre l’episodio di Suits che ho scritto, intitolato Identity Crisis, come compensi residuali dovuti allo streaming. Complessivamente, la NBCUniversal ha pagato i sei sceneggiatori originali di Suits meno di tremila dollari l’ultimo trimestre, come compensi residuali degli 11 episodi della prima stagione della serie su due piattaforme.

Drogin denuncia, ovviamente, le storture dell’attuale modello di business televisivo: in passato gli sceneggiatori potevano infatti sostenersi meglio economicamente grazie ai ricavi dovuti alle repliche televisive, regolate da contratti che prevedevano compensi residuali più strutturati. Nel mondo dello streaming, invece, piattaforme come Netflix concordano contratti su licenza con gli studios per trasmettere in blocco le serie, e poi gli studios concedono ai creativi delle piccole percentuali di queste licenze.

“È per questo che sceneggiatori e attori scioperano,” spiega Drogin. “I dirigenti degli studios dicono che ci hanno offerto degli aumenti storici. Ma anche un incremento del 100% di 259 dollari non basta per pagare l’affitto della maggior parte delle persone. Anche nello scenario migliore – quello di Suits – lo streaming non sembra offrire vantaggi agli sceneggiatori e agli attori, e nessuna correlazione tra il successo e i compensi”.

