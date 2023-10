Il successo di Suits su Netflix è senza precedenti. La serie è infatti rimasta in testa alla classifica Nielsen sullo streaming per dodici settimane consecutive, battendo l’originale Netflix Ozark (che aveva raggiunto la vetta per 11 volte, ma non in settimane consecutive).

Andata in onda originariamente su USA Network, la serie in nove stagioni è disponibile in streaming contemporaneamente su Peacock e su Netflix, ma è il lancio su quest’ultima piattaforma che ne sta decretando il vero successo, generando un interesse inedito che ha colto di sorpresa persino il creatore Aaron Korsh:

Ho sempre pensato che fossimo stati sottovalutati, ma come dimostrano i fatti, perfino io avevo sottovalutato Suits. È bello essere Re!

Qualche settimana fa, Korsh aveva chiarito sempre sui social che non c’è alcun piano per un reboot o un revival della serie, anche perché “prima dovrebbero finire gli scioperi, poi qualche network o streamer dovrebbe contattarci, e poi dovremmo volerlo fare tutti quanti. Il che non è una cosa da sottovalutare…”. Lo sceneggiatore aveva spiegato che anche se venisse contattato a riguardo, probabilmente non considererebbe la cosa una priorità “a livello creativo”, confessando di essere interessato ad altro al momento.

Va detto che, nel frattempo, la serie ha continuato a cavalcare gli ascolti battendo ogni più rosea previsione: dal 19 giugno in poi, è rimasta sempre in testa nella classifica Nielsen statunitense per dodici settimane consecutive e diventando la prima serie a superare i 3 miliardi di minuti visualizzati ogni settimana per sette settimane consecutive. Un successo senza precedenti, soprattutto se si pensa che Suits è una serie su licenza che si è conclusa ormai da anni…

Fonte: Deadline

