Suits sta diventando il nuovo The Office in streaming, o almeno lo è diventato il mese scorso negli Stati Uniti grazie al suo ritorno su Netflix abbinato alla sua presenza su Peacock.

Secondo i nuovi dati Nielsen, la serie trasmessa da USA Network per nove stagioni e conclusasi nel 2019 ha registrato la bellezza di 3.1 miliardi di minuti visualizzati nella settimana tra il 26 giugno e il 2 luglio: si tratta di dati di visualizzazione sommati tra Netflix e Peacock. È un incremento del 36% rispetto alla settimana precedente, quando già era in testa alla classifica Nielsen.

Si tratta di un dato veramente importante perché rappresenta un record per una serie di catalogo. Il record Nielsen precedente era stato stabilito da Manifest, che aveva accumulato 2.5 miliardi di visualizzazioni nel giugno del 2021, quindi Suits l’ha battuto un un ampio margine. Oltretutto, il 75% delle visualizzazioni deriva dalle prime tre stagioni della serie, quindi è assolutamente possibile che sia rimasta in top-10 per tutto il resto di luglio visto che è composta da un totale di 9 stagioni.

Al secondo posto della classifica troviamo The Witcher, che con le sue due stagioni complete e la prima parte della terza stagione accumula 1.3 miliardi di minuti visualizzati. Segue The Bear, che con la prima stagione e la seconda stagione (nella settimana della sua premiere) raccoglie un miliardo di visualizzazioni: parliamo di 18 episodi da circa mezz’ora ciascuno, quindi è un dato notevole che mostra la popolarità raggiunta dalla serie in onda su FX e HULU. È la seconda volta che una serie originale HULU supera il miliardo di minuti dopo The Handmaid’s Tale nel maggio del 2021.

Per quanto riguarda Secret Invasion, la serie Marvel sfora la Top-10 con 464 milioni di minuti guardati: va tenuto presente però che erano disponibili solo due episodi.

