La trilogia di Sul più bello si sposta sul piccolo schermo: Eagle Pictures ha infatti annunciato che la saga di stampo adolescenziale proseguirà come serie tv, le cui riprese si svolgeranno nella città di Torino dal 4 settembre al 6 novembre per poi approdare su Prime Video nel 2024.

Con la regia di Francesca Marino e la sceneggiatura di Roberto Proia e Francesca Marino, Sul più bello la serie continua il viaggio emozionante e ironico di Marta (Ludovica Francesconi) tra amori, amicizie e difficoltà. Nel cast ci saranno anche Josef Gjura e Gaja Masciale, con la partecipazione di Giancarlo Commare.

Il progetto porta avanti un franchise composto da tre film: Sul più bello, uscito al cinema nell’ottobre del 2020 e su Prime Video nel gennaio del 2021, Ancora più bello, uscito al cinema il 16 settembre 2021, e Sempre più bello, uscito al cinema come evento di tre giorni alla fine di gennaio 2022.

Attualmente è in sviluppo in Messico e negli USA un remake del primo film.

Roberto Proia, creatore e co-sceneggiatore della serie e della trilogia di Sul Più Bello commenta cosi: “Quando si creano dei personaggi che non solo vengono amati in Italia ma che dimostrano di sapere viaggiare anche in altri paesi, è una enorme soddisfazione. L’idea della serie ci è stata data dai fan della franchise che ormai da quasi due anni chiedono di sapere cosa succede a Marta e ai suoi amici e dobbiamo ringraziare Amazon se questo sarà possibile. Con la serie seguiremo la loro crescita nell’età adulta e a crescere con loro saremo parallelamente anche noi: chi la scrive e chi la vedrà l’anno prossimo”.

Sul più bello – La serie. La trama

Proseguono le avventure di Marta e dei suoi amici. Salvatasi dal rigetto dell’operazione ai polmoni, Marta decide che vuole prendere in mano la propria vita. Accanto a lei però, non c’è più Gabriele, che non l’ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico e non l’uomo della sua vita. Anche per Jacopo e Federica è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con Dario, il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani…

