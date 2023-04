The CW ha ufficialmente ordinato la produzione della serie Sullivan’s Crossing, progetto che debutterà in autunno e farà parte della stagione 2023-24.

I protagonisti dello show, girato in Canada, sono Chad Michael Murray (One Tree Hill), Scott Patterson (Una Mamma per Amica) e Morgan Kohan (When Hope Calls).

La serie è un adattamento del romanzo scritto da Robyn Carr e racconta la storia di Maggie Sullivan (Kohan), famosa nel campo della neurochirurgia e che sembra avere tutto fino a quando il suo partner nel lavoro viene accusato di frode e lei si ritrova ad affrontare una possibile causa per negligenza. Cercando di distanziarsi dalle conseguenze, Maggie decide di lasciare Boston e tornare nella casa della sua infanzia, a Sullivan’s Crossing, un luogo rustico e isolato situato sulla costa e ancora gestito dal padre, con cui non ha molti rapporti, Sully Sullivan (Patterson). Maggie riallaccia inoltre vecchie amicizie e ne costruisce di nuove con gli abitanti locali, tra cui un affascinante nuovo arrivato, Cal Jones (Murray), situazione che complica ulteriormente la sua vita. Mentre Maggie cerca di dimostrare la propria innocenza e ristablire la sua reputazione, la protagonista sarà costretta ad affrontare il suo doloroso passato mentre cerca di rientrare in connessione con un lato di se stessa che aveva dimenticato a lungo.

Brad Schwartz, presidente di The CW, ha dichiarato:

Riavere Chad e Scott a casa tra le fila di The CW è incredibilmente speciale.

