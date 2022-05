Netflix ha annunciato oggi, durante la conferenza sulle produzioni italiane che si è svolta a Roma in presenza di Reed Hastings , l’uscita entro il 2022 di, la prima serie reality italiana prodotta da Banijay Italia.

Scritta da Sonia Soldera, Giovanni Piccione, Marco Cappellini, Marco Matteo, Gabriella Nocera, Alessandro Tassone, Stefano Martinelli e diretta da Angelo Poli, Summer Job è condotta, per la prima volta in questo ruolo, da Matilde Gioli. Quella che inizia come una vacanza paradisiaca si trasforma presto nella prima esperienza lavorativa per i dieci ragazzi e ragazze che compongono il cast.

SUMMER JOB: LA TRAMA DEL REALITY ITALIANO DI NETFLIX

10 ragazzi tra i 18 e i 23 anni, accomunati dal non essersi ancora presi nessuna responsabilità nella vita e dal non aver mai lavorato, arriveranno nell’esotica cornice della Riviera Maya convinti di partecipare a Summer Fever, un reality show che racconterà la loro vacanza sfrenata in una villa da sogno. Dopo un giorno soltanto però scopriranno che questa vacanza ha un prezzo: per pagarlo, e non rischiare di essere eliminati, dovranno intraprendere un percorso di maturità misurandosi con i classici lavori estivi che la località offre. Riusciranno ad affrontare e superare la sfida che li attende senza rinunciare a godersi la vacanza? A guidarli ci sarà Matilde Gioli, qui al debutto come conduttrice, punto di riferimento per i ragazzi in questa inaspettata avventura.

Ecco le prime immagini: