La serie antologicaha ottenuto ilper lae al centro della trama ci sarà questa volta la storia della collaborazione e della rivalità tra Sheryl Sandberg e Marck Zuckerberg, ai vertici di Facebook.

Showtime ha annunciato la produzione dei nuovi episodi del progetto prodotto da Brian Koppelman, David Levien e Beth Schacter.

Al centro della trama delle prossime puntate ci sarà quanto raccontato in un nuovo libro scritto da Mike Isaac in cui si dà spazio al rapporto tra Sandberg e Zuckerberg, al centro della transizione della società da startup a realtà in grado di cambiare, volontariamente e non, il mondo, seguendone l’evoluzione, i problemi e l’impatto mediatico.

Ogni stagione di Super Pumped avrà un nuovo cast di attori e si concentrerà su una storia che ha scosso il mondo degli affari e cambiato la cultura. La prima, con star Joseph Gordon-Levitt, era dedicata a Uber e debutterà il 27 febbraio sugli schermi americani.

La seconda stagione sarà scritta e prodotta da Koppelman, Levien e Schacter, coinvolti anche come showrunner.

Fonte: Deadline