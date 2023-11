Superman & Lois terminerà ufficialmente con la quarta stagione: composta da 10 episodi, andrà in onda nel corso del 2024 su The CW. La conclusione della serie coinciderà con la fine di un’era, quella dell’Arrowverse lanciato da Greg Berlanti nel 2012 con Arrow.

Creata da Greg Berlanti e Todd Helbing, basandosi sui personaggi DC, e prodotta da Berlanti Productions e Warner Bros. TV, Superman & Lois era destinata a concludersi presto, dopo che a gennaio di quest’anno i nuovi capi dei DC Studios James Gunn e Peter Safran avevano indicato in un comunicato stampa che la serie non sarebbe continuata per più di una o due stagioni.

Walker, All American e All American: Homecoming restano quindi le uniche tre serie in onda su The CW iniziate prima dell’acquisizione del network da parte di Nexstar.

Superman & Lois aveva debuttato a febbraio 2021 su The CW, con protagonisti Tyler Hoechlin come Clark Kent ed Elizabeth Tulloch come Lois Lane.

“Sebbene siamo tristi di dire addio a Superman & Lois alla fine della quarta stagione, siamo grati per il tempo trascorso con il nostro fantastico cast, crew, team di effetti visivi, montatori, geni musicali e sceneggiatori. Dal giorno in cui questa serie è stata discussa per la prima volta, è stata come una famiglia. Ed è quello che è stato creato – sia sullo schermo che fuori,” hanno dichiarato i produttori esecutivi Todd Helbing e Brent Fletcher. “Vorremmo ringraziare i nostri partner di Berlanti Productions, DC, WB e The CW per il loro incessante sostegno ed entusiasmo durante questo viaggio… e rivolgere un ringraziamento molto speciale a tutti i fan che ci hanno seguito. Siamo entusiasti di ciò che abbiamo in serbo nella nostra stagione finale e non vediamo l’ora che tutti vedano come Superman, Lois e tutti i nostri eroi si scontreranno con la più grande minaccia nella storia della serie: Lex Luthor.”

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Variety