Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel cast della stagione 3 di Superman & Lois c’è anche Daya Vaidya che, in una nuova intervista, ha regalato qualche dettaglio e delle anticipazioni sul suo personaggio.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni!

Nelle puntate viene infatti introdotto un nuovo personaggio, Onomatopoeia. Nel quinto episodio si svela poi che è in realtà Peia, una giovane che sta lottando contro il cancro, l’antagonista dei protagonisti.

Daya ha ammesso:

Quando ho ottenuto il ruolo, non sapevo nemmeno io che sarebbe stata Onomatopoeia. Non l’ho saputo fino a quando mi sono seduta a parlare con gli showrunner e me l’hanno rivelato. Mi hanno detto: ‘Sarai Onomatopoeia’.

L’attrice ha inoltre ammesso che il segreto è stato mantenuto sul set il più a lungo possibile:

Sembra folle, ma avevano una controfigura quando sono entrata nel cast. Penso che per i primi episodi si veda la mia controfigura, ma ha comunque la mia voce. Ho potuto recitare con Rob Hayter, il nostro coordinatore degli stunt, per creare realmente il modo in cui si muove, come uccide, come distrugge. C’era molto spazio nella sua interpretazione.

Vaidya ha poi spiegato che prova dell’empatia nei confronti del personaggio a causa della sua malattia:

Stiamo già affrontando tutti questi livelli della situazione, ti chiedi se sia realmente una villain? In che modo lo è? Sta cercando di salvare la propria vita. Bruno Mannheim sta cercando di salvarle la vita. Come decide se si è villain o una persona che sta semplicemente cercando di vivere? Mi piacere realmente avere a che fare con questi livelli della storia perché mio padre ha avuto il cancro. Io l’ho avuto. Quando stai cercando di salvare la tua vita non c’è molto che non faresti. Volevo realmente sfruttare quell’idea di fino a che punto sei disposto a spingerti per essere presente per un figlio, per rimanere vivo. Penso che quando si considera la storia da quella prospettiva la si renda davvero sfocata.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Daya Vaidya sulla stagione 3 di Superman & Lois?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook