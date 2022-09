Le riprese della stagione 3 di Superman & Lois sono iniziate e dal set arrivano delle foto che mostrano il nuovo costume indossato da Tyler Hoechlin.

Le foto condivise online mostrano il supereroe mentre atterra dopo una scena d’azione.

Ecco gli scatti:

First look at Tyler Hoechlin in new suit for Superman & Lois season 3 pic.twitter.com/1MpYI5flVd — DC Daily (@DCU_CORE) September 13, 2022

Nel cast dei nuovi episodi Michael Bishop sostituirà Jordan Elsass nel ruolo di Jonathan Kent, che ha rinunciato alla parte del figlio di Clark Kent.

La serie targata The CW, come svelato nella seconda stagione, è ambientata in una Terra diversa rispetto a quella dove si svolgono gli eventi di The Flash e Arrow. Questa scelta narrativa, secondo lo showrunner Todd Helbing, giustifica la possibile scelta di non realizzare ulteriori crossover con le altre serie della DC:

Siamo su un pianeta diverso, una Terra diversa. Il Superman che avete visto in tutti i crossover non è lo stesso Superman che è nel nostro pianeta. nSi tratta chiaramente di un doppelganger. Una parte del modo in cui tutto si svolgerà con la DC è, alla fine, una decisione della DC. Sono certo che ci sarà più chiarezza in futuro, ma attualmente siamo su una Terra diversa nel DC Universe.

Che ne pensate del costume indossato da Tyler Hoechlin nella stagione 3 di Superman & Lois? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook