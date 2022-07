Superman & Lois ha riportato sul piccolo schermo il mondo di Superman e lo showrunner ha ora svelato quale membro del cast di Smallville vorrebbe veder coinvolto nella serie targata The CW.

Todd Helbing ha inizialmente sottolineato che sarebbe felice di assistere a nuove scene con protagonisti Tom Welling ed Erica Durance, come accaduto in Crisi sulle Terre Infinite, ma di sperare anche in altre collaborazioni.

Intervistato da Looper, lo showrunner ha dichiarato:

Avevo lasciato The Flash durante quella parte di Crisi. Non sono stato abbastanza fortunato da incontrare tutti. Amo quello che hanno fatto con Tom Welling ed Erica, che erano sposati, e quella fattoria è così iconica. Mi piacerebbe vederli entrambi nel nostro show. Non so ancora come potrebbero essere coinvolti, ma sarebbe davvero divertente.

Helbing ha aggiunto:

Sapete cosa, il fatto che Michael Rosenbaum dovrebbe interpretare un villain nella serie è una buona idea: è fantastico, è stato un fantastico Lex.

Nell’Arrowverse la parte dell’iconico villain è stata affidata a Jon Cryer, tuttavia Superman & Lois non è ambientata nello stesso mondo rispetto agli altri show, quindi potrebbe esistere un’altra versione di Lex.

Che ne pensate dell’ipotesi di un’apparizione di Michael Rosenbaum, Lex Luthor in Smallville, nella serie Superman & Lois? Lasciate un commento!

Fonte: Looper