La serie Superman & Lois si concluderà con la stagione 4 che sarà l’ultima, in arrivo in autunno nella serata del giovedì, e, secondo i vertici di The CW, potrebbe riuscire a conquistare persino uno o più Emmy.

Brad Schwartz, presidente del network, ha infatti anticipato:

Ho guardato nove dei 10 episodi e sono fottutamente fantastici. Si tratta di un evento televisivo settimanale. Greg Berlanti e i produttori hanno costruito 10 successi. Si impegnano realmente.

Schwartz ha aggiunto:

Ho pianto due volte guardando le puntate e non sono ancora arrivato al finale. Merita un Emmy. E potete vedere questa stagione finale senza aver visto le precedenti, rimanendo comunque emotivamente coinvolti in ciò che sta accadendo. Si tratta di un arco narrativo meraviglioso composto da 10 puntate.

Che ne pensate? Sperate che l’ultima stagione della serie di Superman & Lois riesca a ottenere qualche nomination agli Emmy?

Nel cast dell’ultima stagione si è ridotta la presenza di molti membri del cast: Dylan Walsh (Sam Lane), Emmanuelle Chiriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Inde Navarette (Sarah Cushing), Wole Parks (John Henry Irons), Tayler Buck (Natalie Irons), e Sofia Hasmik (Chrissy Beppo) saranno infatti guest star.

I prptagonisti dello show ispirato ai fumetti della DC sono Elizabeth Tulloch (Lois Lane), Tyler Hoechlin (Clark Kent/Superman), mentre Michael Bishop (Jonathan Kent), Alex Garfin (Jordan Kent), e Michael Cudlitz (Lex Luthor) saranno promossi a presenza regolare.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

