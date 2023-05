CBS ha annunciato di aver cambiato idea: SWAT tornerà sugli schermi con gli episodi della stagione 7, che sarà l’ultima.

Shemar Moore, che aveva espresso senza mezzi termini le sue critiche alla cancellazione, sarà inoltre promosso a produttore esecutivo.

Il network ha dichiarato con un comunicato firmato da Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, e Katherine Pope, presidente di Sony Pictures Television Studios:

Abbiamo ascoltato i nostri spettatori e la loro passione per S.W.A.T. e abbiamo raggiunto un accordo che prevede il rinnovo per un’ultima stagione composta da 13 puntate che andrà in onda nella stagione 2023-2024. S.W.A.T. è andata in onda per sei stagioni su CBS e ha ottenuto un seguito devoto. Siamo felici di aver trovato un modo per riportarla sugli schermi e concludere le storie dei personaggi dello show, cosa che il pubblico merita. Ancora una volta, apprezziamo i talenti e gli sforzi del cast, degli autori, dei produttori, della troupe e di tutte le persone che hanno contribuito al successo di S.W.A.T.. Attendiamo il ritorno della serie nella prossima stagione.