Sweet Tooth è recentemente tornato su Netflix con la seconda stagione. La serie, tratta dai fumetti di Jeff Lemire, è ambientata in un mondo dove una pandemia ha sterminato il 98% della popolazione, e i pochi umani rimasti sono guidati da personaggi decisamente malvagi che vedono nei bambini ibridi umano/animale che hanno iniziato a comparire in giro qualcosa di temibile o, peggio ancora, una risorsa da testare e sfruttare per trovare una cura.

Vista la premessa, difficilmente si potrebbe pensare che Sweet Tooth sia una serie per tutta la famiglia, eppure il creatore Jim Mickle ha un’opinione diversa, come spiega in un’intervista pubblicata su Tudum:

Da piccolo ho visto con i miei genitori moltissime cose che porto ancora con me oggi. Mi piace pensare che Sweet Tooth possa fare lo stesso effetto.

Aggiunge la produttrice Susan Downey di Team Downey, che vede la serie assieme ai suoi figli che vanno alle scuole elementari:

Si può mostrare qualcosa di minaccioso senza essere troppo cupi. Basta che ci sia il giusto equilibrio.

E concorda anche la produttrice esecutiva Amanda Burrell, che spiega che “tutta la scuola” di suo figlio ama la serie:

Anche se affrontiamo tematiche cupe, non mettiamo mai nulla di troppo violento sullo schermo. Questo permette a tutta la famiglia di vedere la serie. Ci sono tematiche e relazioni troppo importanti e divertenti, questa serie merita di essere per tutti.

Insomma, secondo i produttori anche una serie post-apocalittica che parla di pandemie ed esperimenti su bambini può essere vista da tutta la famiglia, purché i genitori poi affrontino le tematiche esposte sui bambini. Suscitando un dibattito, può essere istruttiva oltre che interessante e divertente. Il piccolo Gus, secondo Downey, è un vero “faro. È un simbolo che ci indica quanto è importante avere sempre speranza”:

Questa stagione, in particolare, si concentra molto sul tema della famiglia e sul suo vero significato. Non serve per forza che ci sia una parentela consanguinea. Si può creare la propria famiglia. Le persone possono avere un aspetto diverso, possono essere diverse eppure avere qualcosa in comune.

