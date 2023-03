Sweet Tooth: le prime foto e la data di uscita della stagione 2

Netflix ha svelato la data di uscita e le prime foto della stagione 2 di Sweet Tooth.

L’appuntamento è per il 27 aprile in streaming e nel cast dei nuovi episodi ci sarà anche Amie Donald (M3gan), come rivelato dalle immagini.

Nella seconda stagione Gus (Christian Convery) e un gruppo composto da altri ibridi sono prigionieri del Generale Abbot (Neil Sandilands) che, cercando di consolidare il proprio potere trovando una cura, usa i bambini per sostenere gli esperimenti del dottor Aditya Singh (Adeel Akhtar), impegnato in una corsa contro il tempo per salvare sua moglie Rani (Aliza Vellani).

Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutarlo, iniziando un percorso oscuro che lo porta a scoprire le sue origini e il ruolo avuto da sua madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez), inoltre, uniscono le forze per liberare gli ibridi, una collaborazione che verrà messa alla prova mentre emergono i segreti di Jepperd.

Mentre le rivelazioni del passato minacciano nel presente la possibilità di redenzione, Gus e la sua nuova famiglia si ritrovano a scontrarsi con Abbot e con le forze del male che cercano di eliminarli per sempre.

La serie Sweet Tooth si basa sul fumetto di Jeff Lemire e ha come showrunner Jim Mickle.

Nel team di produttori c’è anche Robert Downey Jr.

Fonte: Netflix